I giovani artisti delle scuole di Todi si esibiscono al convento di Montesanto

Domenica 3 settembre, nella Sala San Francesco del Convento di Montesanto, a Todi, si concluderà con un concerto ricompreso nelle proposte del Todi Festival, il progetto “Un approccio globale al curricolo delle Arti” che, per tre anni, ha legato le istituzioni scolastiche del territorio tuderte, coordinate dalla scuola media “Cocchi-Aosta”, al Conservatorio di Musica di Perugia e all’Associazione EducArte di Roma.

Partendo dall’idea che la musica, soprattutto nella sua dimensione d’insieme, sia un importante strumento di socialità, l’obiettivo del progetto è stato quello di rendere l’apprendimento musicale, declinato in base alle età e alle competenze dei partecipanti alle varie attività, un’esperienza capillare e diffusa sul territorio.



Più di 250 studenti delle scuole coinvolte, tra Todi e Marsciano, hanno avuto la possibilità, in maniera totalmente gratuita, di vivere esperienze quali master class, lezioni concerto, stage d’orchestra, prove di coro, laboratori di composizione e laboratori di Circular Music con personalità di riferimento internazionale, provenienti dall’associazione EducArte, come Stefano Baroni, e dal Conservatorio di Musica di Perugia, come Antonio Pantaneschi, Fabrizio De Rossi Re, Nadir Matteucci, Antonio Pantaleo, Leonardo Lollini, Guido Arbonelli e Luca Venturi.



Il 3 settembre il progetto si concluderà appunto con un programma ricco e innovativo. Si inizia alle 16.30 con un concerto dei partecipanti della scuola primaria e dell’orchestra JUNIOR della scuola “Cocchi-Aosta”, ovvero gli studenti di prima e seconda media.

Alle 18.00, dopo una presentazione del piano delle arti, occasione per un primo bilancio e di possibili prospettive insieme ad alcuni dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte, a partire dal professor Enrico Pasero, dirigente della “Cocchi-Aosta”, e de Maestro Luigi Ciuffa, Direttore del Conservatorio di Perugia, l’Orchestra SENIOR, formata dagli studenti del terzo anno della “Cocchi-Aosta” e dagli studenti degli istituti superiori convenzionati, con la direzione del Maestro Antonio Pantaneschi, sarà protagonista di un concerto dal carattere innovativo ed inedito.



Verranno eseguite in prima assoluta le composizioni per voce recitante e orchestra di quattro eccellenze del Conservatorio di Perugia, appartenenti alla classe del Maestro Fabrizio De Rossi Re, sul doloroso e attuale tema della guerra in diverse regioni del mondo.

L’esecuzione, con le voci recitanti curate all’interno del laboratorio teatrale dell’indirizzo STEAM della scuola “Cocchi Aosta”, sarà integrata da installazioni degli allievi dei corsi di arte e immagine e da video realizzati dai partecipanti del laboratorio di filmmaking dell’indirizzo STEAM. Le quattro composizioni originali sono di Stefania Piccardi, Francesca Rossi, Simone Marcelli e Diego Santamaria.



"L'evento - tiene a sottolineare l'assessore alla cultura Alessia Marta - conferma l'alto livello dell'offerta formativa cittadina e le positive sinergie che il Todi Festival riesce ad intessere con la realtà cittadina al fine della valorizzazione delle sue espressioni culturali".