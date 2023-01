"I fiori del Mediterraneo" per il Giorno della Memoria a Bastia Umbra

“I fiori del Mediterraneo” è il titolo del programma di riflessioni in musica a cura del Coro Città di Bastia, in programma per la Giornata della Memoria 2023 nelle iniziative dell’Amministrazione Comunale. I “fiori del Mediterraneo” sono i valori profondi della nostra civiltà che il Nazismo ha voluto negare e che il ricordo della Shoah deve servire a coltivare, per non diventare solo un rito. Per questo il Coro Città di Bastia per la Giornata della Memoria propone non un concerto, ma degli spunti di riflessione accompagnati dalla musica. L’appuntamento è venerdì 27 gennaio alle 21 presso l’Auditorium Sant’Angelo in piazza Umberto I. In programma brani di Busto, Caraba, Lauridsen, Lamberti, Piazzolla e musiche della tradizione ebraica. Al pianoforte, Paola Ceccarelli; al flauto, Francesca Panzolini. Voce recitante Simone Marcelli. Dirige il maestro Piero Caraba. (Ingresso libero).

Il programma della Giornata della Memoria a Bastia Umbra proseguirà il 2 febbraio con lo spettacolo teatrale presso il Cinema Esperia dal Titolo “L’amore rende liberi” della compagnia Masque, dove è previsto un costo del biglietto di 10 euro, oltre allo svolgimento di attività di sensibilizzazione in collaborazione con le scuole del territorio, la biblioteca comunale, il settore Sociale e Scolastico e il mondo associazionistico nella settimana in cui ricade la giornata commemorativa.