I Fask vanno a teatro e fanno il pieno: doppio concerto al Morlacchi

Mercoledì 29 marzo alle 21 al teatro Morlacchi di Perugia, un sold out a cui si aggiunge la seconda data del 3 maggio, tappa di Una notte con: Fast Animals and Slow Kids - Concerto in 4 atti per piccola orchestra da camera, tour dei Fast Animals and Slow Kids.



L’evento si realizza in collaborazione con il Comune di Perugia. Prevendite per il concerto del 3 maggio su circuiti TicketItalia e TicketOne