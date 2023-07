Gubbio Oltre Festival, al via l'edizione 2023: il programma

Gubbio Oltre Festival si avvicina al decennale con la collaudata formula delle masterclass e dei concerti di vario genere. Continua la collaborazione con i partner istituzionali, Comune di Gubbio, la Scuola Comunale di Musica, la Banda Comunale di Gubbio e quest’anno, in modo particolare consorziandosi con altri festival della regione come Moon in June (per il quarto anno consecutivo) e Gubbio No Borders.

Per le Masterclass 2023, nel periodo dal 20 al 31 luglio, continua la collaborazione con le prime parti delle grandi orchestre italiane quali Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, Gran Teatro La Fenice di Venezia; si concluderanno con le esibizioni degli allievi presso il Refettorio del Complesso Monumentale di San Pietro. I maestri dei corsi di perfezionamento saranno Simone Simonelli (clarinetto), Gabriele Falcioni (corno), Andrea Tofanelli (tromba) e il quintetto di ottoni Billi Brass. Le iscrizioni hanno raggiunto il massimo dei posti disponibili, registrando la presenza di allievi provenienti da tutta Italia e alcuni anche dall’estero, confermando Gubbio quale centro di perfezionamento qualificato e di alto livello, un punto di riferimento internazionale.

I Concerti abbracciano un ampio spettro di tutte quelle che sono le espressioni musicali, i repertori dei vari generi si incontrano e assumono una nuova luce, un diverso aspetto all’ascolto. Le espressioni creative degli artisti si contaminano dei diversi mondi sonori e si arricchiscono di contenuti: questa è la nostra idea propositiva.

Il 27 luglio il concerto di esordio vedrà protagonista il quintetto di ottoni Billi Brass, giovane formazione, i cui componenti hanno anche partecipato alle masterclass in passato ed ora stanno calcando le sale da concerto europee. Proporranno un excursus temporale nelle sonorità di questa classica formazione, con brani originali e non: dal Rinascimento al Jazz.

Per la sezione delle tribute band il 9 agosto al Teatro Romano andrà in scena con la corposa band André-A che riproporrà le scene e il repertorio dell’ultimo tour di Fabrizio De André attraverso la voce di Andrea Fiorentini.

Per la sezione nuove proposte Il Chiostro di San Pietro ospiterà il 10 agosto il progetto dei 2 chitarristi Norberto Becchetti ed Edoardo Commodi: Rio Sacro, un viaggio attraverso paesaggi sonori vissuti e immaginati. Per l’occasione si presenteranno al pubblico con l’ausilio di Lorenzo Cannelli (keyboards) e Michele Fondacci (bass synth e percussioni).

Il progetto di Cesare Vincenti, trombettista perugino, verrà presentato come anteprima di Gubbio No Borders il 13 agosto presso il Palazzo Ducale alle ore 12. Jazz at the Movie and viceversa è un percorso dove l’esecuzione dei brani si alterna al racconto degli aneddoti legati alla realizzazione delle pellicole che può essere corredato dalla proiezione di brevi spezzoni cinematografici o delle relative locandine. Vincenti sarà coadiuvato dal chitarrista Simone Gubbiotti e dalla voce narrante di Massimo Selis.

(Evento in collaborazione con Gubbio No Borders)

Il 16 agosto presso il Teatro Romano è la volta di Friends for Pino. Al centro del progetto la musica di Pino, con particolare attenzione a Nero a metà, l’album più accreditato del grande musicista napoletano, al quale Ernesto Vitolo e Gigi de Rienzo hanno dato un contributo fondamentale, senza trascurare altri capolavori appartenenti a momenti diversi della storia di Pino. (Evento in collaborazione con Gubbio No Borders)

Si ritorna nel Chiostro di San Pietro per ascoltare quella che è stata la voce di tutte le colonne sonore registrate da Ennio Morricone oltre che nei concerti tenuti dal Maestro: Susanna Rigacci. Canterà accompagnata dal quartetto di sassofoni Essential Saxophone Quartet (ESQ) il 17 agosto alle 21:15 presentando un repertorio di autori come Gershwin, Piazzolla oltre naturalmente ai vocalizzi delle melodie morriconiane che l’hanno resa famosa.

Il 19 agosto, presso il Chiostro di San Pietro, Oltre Festival concluderà il programma in cartellone con Musica Nuda, l’originale progetto di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti che ha fatto il giro del mondo e compie vent’anni di concerti. (Evento in collaborazione con Moon in June e Gubbio No Borders)

Oltre Festival continua, dunque, il suo percorso: divenire, non fermarsi, andare al di là degli steccati, degli stereotipi. Un crogiuolo di iniziative musicali tese ad ampliare le conoscenze, a visitare diversi generi fondendoli tra loro.

Coinvolgere esperienze artistiche e pubblici diversi, farli confrontare, far incontrare le loro musiche, con diverse sonorità che riecheggiano il mondo e le sue culture. Gubbio insomma è il luogo dove la musica si incontra.

LUOGHI, CONCERTI E BIGLIETTI

Chiostro di San Pietro

Billi Brass Quintet - 27 luglio, ore 21:15

ingresso libero

RIO SACRO - 10 agosto - ore 21:15

ingresso libero

SUSANNA RIGACCI e ESQ - 17 agosto - ore 21:15 - € 10,00

prevendita: IAT 075 922 0693 info@iat.gubbio.pg.it

MUSICA NUDA - 19 agosto - ore 21:15 - € 15,00

prevendita: https://www.boxol.it/it/event/musica-nuda-petra-magoni-e-ferruccio-spinetti-chiostro-di-san-pietro-gubbio/466980

Palazzo Ducale

JAZZ AT THE MOVIE - 13 agosto - ore 12:00

ingresso libero

Teatro Romano

ANDRÈ-A, Tributo a Fabrizio De André - 9 agosto, ore 21:15 - € 15,00

prevendita: IAT