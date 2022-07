A Gubbstock le "singolarità" di Lorenzo Kruger

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 21/07/2022 al 21/07/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo il club tour che ad aprile lo ha visto protagonista nei più importanti club della penisola, Lorenzo Kruger, insieme alla sua band, è tornato dal vivo con il "Singolarità Tour - estate 2022". E giovedì 21 luglio farà tappa Gubbstock Rock Festivall, al Teatro Romano.

I nuovi appuntamenti live sono l’occasione per Lorenzo Kruger di ritornare accompagnato sul palco da tre musicisti per restituire in una nuova veste dal vivo le sfumature di “Singolarità”.