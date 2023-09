Green Music fa tappa alla Perugina: in concerto la Us Naval Band

Il 16 settembre lo stabilimento Perugina si accenderà di musica e di emozioni ed ospiterà per l’occasione un concerto d’eccezione della grande area verde della fabbrica. A riempire di magia l’atmosfera sarà la Us Naval Forces Europe and Africa Band, uno dei più antichi complessi bandistici militari italiani che per l’occasione porterà un repertorio di musica pop.

Un’iniziativa con cui Nestlé vuole celebrare un importante anniversario: 110 anni di presenza in Italia. Un traguardo rilevante che vede lo Stabilimento di San Sisto tra i protagonisti di questa lunga storia ed è per questo che Nestlé Perugina offrirà ai suoi dipendenti e ai cittadini il concerto come omaggio al territorio.

Giunto ormai alla sua settima edizione, il Festival Internazionale Green Music è nato dall’intuizione del Maestro Maurizio Mastrini con l’intento di coniugare arte e natura posizionando i concerti in location naturali e suggestive.

Il concerto, aperto al pubblico fino a esaurimento posti, si terrà il 16 settembre alle 18.30 e sarà presente il direttore dello stabilimento Perugina Marco Muratori: “Poter ospitare una delle tappe del Green Music presso il nostro stabilimento alla presenza banda è per noi un modo per celebrare i 110 anni di Nestlé e omaggiare Perugina, che è parte di questa storia. Ma non solo, questo concerto vuole anche essere una dedica a tutti i nostri colleghi di fabbrica.”