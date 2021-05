Per la Grande Classica al Borgo arriva il Trio di Spello

Nell'ambito del calendario "La grande classica al Borgo", promosso dall'Associazione Borgo Sant'Antonio - Porta Pesa, domenica 9 maggio 2021 alle ore 17 presso la Chiesa di S.Antonio abate - Perugia (corso Bersaglieri) si terrà il concerto del Trio di Spello. Beatrice Cilento, flauto - Umberto Aragona, violino - Sandro Lazzeri, chitarra allieteranno il pubblico nel rispetto delle disposizioni di sicurezza previste per la contingenza Covid-19.

Non è richiesta prenotazione in quanto i posti verranno assegnati prima del concerto in base alle presenze.