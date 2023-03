Gli Api e la ricerca della felicità, è "Gretel" il primo singolo per la band perugina

È “Gretel” il primo singolo degli Api - Allarme Pensiero Indipendente, che sarà fuori su tutte le piattaforme digitali dal 31 marzo. Il brano anticipa quello che sara? il primo disco della band umbra, nata nel 2021 quando le strade di cinque artisti si sono incontrate su un terrazzo al centro di Perugia in una sera d'estate.

Gli Api – Allarme Pensiero Indipendente sono Lorenzo Rocchi (autore e batteria), Cristiano Cellini (voce e chitarra), Donato Mancini (basso), Federico Rossi (chitarra) e Luca Ramaioli (synth): cinque talenti differenti "che si uniscono – spiegano - per creare canzoni cercando di accumulare momenti felici" per loro e per chi avra? il piacere esplorare la loro “isola”. In un viaggio che attraverso alti e bassi li ha portati on the road, verso prove infinite nella capanna di campagna, con un repertorio di rock/pop italiano, tra ballate e chitarre elettriche nervose. E in questo viaggio, “Gretel” allora diventa l'amore, raccontato a pieno ritmo con un pop rock frizzante e allegro: un sound leggero ma energico, in grado di portare subito il buon umore. "Gretel parla delle relazioni tra le persone, della difficolta? nel capirsi a un livello profondo, della bellezza di quando questo avviene – anticipano gli Api -. Parla del volersi bene ed esserci per gli altri, di oceani e tramonti, di tenersi per mano".



"Gretel” è uno dei cinque brani del primo Ep degli Api, registrato all'Urban Studio di Perugia e la sua uscita sarà accompagnata anche da una serie di live. Il 1° aprile gli Api si esibiranno per un secret show a Perugia: il progetto è tutto da scoprire, ma la band assicura che sarà uno spettacolo impossibile da dimenticare. Il primo maggio, poi, gli Api suoneranno all'Urban Club e a giugno parteciperanno all'Hard Rock Cafe? di Firenze alle finali di Sanremo Rock 2023, la cui commissione ha definito la loro musica di «spessore artistico/culturale molto elevato e originale».Il resto della storia e? da scrivere insieme.