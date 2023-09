Gli Amici della Musica di Foligno incontrano i Primi d'Italia

La Stagione Amici della Musica di Foligno incontra il festival I Primi d’Italia. Un’amicizia che si consolida e che si affida quest’anno a “Futuri Possibili”, concerto di grande richiamo - ingresso gratuito – che porterà in città volti noti del panorama pop/jazz italiano. L’appuntamento è per domenica 1° ottobre, ore 18, Auditorium San Domenico, quando la scena sarà tutta per un quartetto d’eccezione che vedrà insieme artisti di livello internazionale.

Ideato e con la direzione musicale di Eleonora Beddini, pianista e compositrice, che ne ha anche curato gli arrangiamenti, il concerto si affida alla straordinaria voce di Barbara Cola, raffinata cantante nota al grande pubblico per essersi classificata al secondo posto al Festival di Sanremo, era il 1995, in coppia con Gianni Morandi con il brano In amore. Sul palco dell’Auditorium saranno con loro anche Paolo La Ganga, chitarre e lapsteel e la violoncellista Clara Sette, con la partecipazione straordinaria, in absentia, delle voci di Franco Mannella e Chiara Colizzi.

Accattivante il programma affidato a brani celebri e amatissimi di David Bowie, Franco Battiato, Lucio Dalla, Paul McCartney, Cindy Lauper, Pino Daniele, e altri grandi interpreti dei nostri tempi. In scaletta anche composizioni della stessa Eleonora Beddini, giovane artista folignate ma già attiva sui palcoscenici internazionali, specializzatasi negli anni in musica da film con il M° Luis Bacalov all’Accademia “Chigiana”, oltre ad essere autrice di musical di successo.

“La musica non sbaglia mai – commenta la Beddini -. Siamo stati catapultati in un mondo che non ci aspettavamo dove il sole a volte, fa capolino solo attraverso una finestra e dove il tempo è diventato più prezioso che mai. I colori di un pianoforte e di una voce, di una chitarra, di un violoncello, in questo caso vincono sui colori che ci fermano e ci rinchiudono. Hanno il sapore di una nuova vita.”

Così “Futuri possibili”, divenuto anche Album Live in Studio, uscito nel 2021 per Raimoon Edizioni Musicali, “raccoglie dentro al tempo, non solo di una partitura, la voglia di portare una qualsiasi delle canzoni che si ascolteranno nel futuro, con noi, in una tasca o dentro al cuore.”

Una piccola magia portata dalla voce di Barbara Cola, cantante eclettica, solista e vocalist sopraffina, la prima ad aver cantato la funambolica “Brava” dopo la leggendaria Mina. Vari i tour e i duetti con Gianni Morandi, accanto a proprie incisioni e a collaborazioni con jazzisti del calibro di Enrico Rava, e poi colonne sonore per importanti produzioni, come la Walt Disney. Affinata la recitazione, dal 1996 vanta importanti collaborazioni con il teatro e il teatro musicale italiano. Tra le produzioni più significative Romeo e Giulietta Ama e Cambia il Mondo, opera dalle 400 repliche e 4 Oscar del Musical.

Felice l’incontro con la compositrice Eleonora Beddini, anche per lei una strada di successi in vari ambiti musicali, dall’arte al teatro al teatro-danza, autrice di celebri musical o di pièce dove alla musica alterna la scrittura di testi, come le liriche per lo spettacolo Malefici, scritto con Dario Vergassola per la compagnia I Muffins e prodotto da Fondazione Aida, attualmente in tour nei principali teatri italiani. Compone musiche originali collaborando con numerosi registi, tra cui Elda Olivieri, Fabio Marchisio, Eugenio Allegri, Pino Strabioli, Luca Pagliari, Marco Galignano.

Alla fine di “Futuri Possibili”, tempo per un Aperipasta nella Caffetteria dell’Auditorium con prenotazione dal sito dei Primi d’Italia. (https://shop.iprimiditalia.it/biglietti/aperipasta/)