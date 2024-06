Gli Amici della Musica di Foligno celebrano la "famiglia Bach"

Un concerto per celebrare con la famiglia Bach la “Festa Europea della Musica”. Lo propone il cartellone degli Amici della Musica di Foligno che sabato 22 giugno, ore 21, all’Auditorium San Domenico, entra così in quel grande calendario di eventi che ogni anno, dal 1985, celebrano la musica in tutta Europa nel giorno del solstizio d’estate.

Programma e protagonisti d’eccezione per una serata speciale che ha scelto di omaggiare la “Famiglia Bach” con l’esecuzione di composizioni che dal celeberrimo Johann Sebastian (pater), si spinge fino a proporre le note di due, Johann Christian e Carl Philipp Emanuel, dei suoi venti figli.

Ne è nato un godibilissimo “concerto di concerti” percorso da espressività e stili diversi, dal barocco allo stile galante. Sul palco salirà l’Orchestra Senzaspine - al debutto nella Stagione folignate - diretta dal maestro Matteo Parmeggiani, in scena insieme al clavicembalista Fabio Ciofini e al pianista Marco Scolastra.

Fondatore, direttore musicale e artistico, Matteo Parmeggiani ha vinto con l’Orchestra Senzaspine, nel 2023, il prestigioso premio Abbiati per i progetti di opera accessibile. Molti gli incontri con solisti di chiara fama come Enrico Dindo, Bruno Philippe, Sofya Gulyak, Laura Marzadori, Cinzia Forte, Paolo Grazia, Alessandro Liberatore, mentre nel 2017 ha iniziato una proficua collaborazione con il trio Il Volo, con i quali ha diretto su prestigiosi palchi tra cui quello del Duomo di Milano e dell’Arena di Verona. Attivo anche in campo operistico, ha diretto ultimamente una nuova produzione di “Il Trovatore” al Teatro Duse di Bologna e due concerti di “Piero e il Lupo” di S. Prokofiev al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con l’Orchestra del Maggio Musicale.

Solisti e palcoscenici internazionali anche per l’Orchestra Senzaspine fondata a Bologna nel 2013. Una compagine che ha stravolto stereotipi e rivoluzionato la percezione comune della musica classica, creando importanti percorsi sull'accessibilità e l'inclusività nelle sfere musicali, artistiche e socio-culturali, e ricorrendo all’eclettismo e alla fusione di generi nei propri spettacoli. Dall’estate 2021, l’Orchestra è stata scelta dai Maestri Daniele Gatti e Luciano Acocella come orchestra in residence per i corsi estivi di alta formazione musicale dell’Accademia Chigiana di Siena.

Quanto alla musica, il programma propone il concerto in re minore BWV 1059a per clavicembalo e archi di Johann Sebastian, il concerto in fa minore W C73 per pianoforte e archi di Johann Christian, con la chiusura affidata al raro e piacevolissimo doppio concerto in mi bemolle maggiore Wq 47 per clavicembalo, pianoforte e orchestra di Carl Philipp Emanuel, il maggiore e forse più noto dei figli del grande compositore tedesco.