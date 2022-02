Giovani talenti della lirica all'Auditorium Santa Cecilia con il "Recital Lirico"

Indirizzo non disponibile

Prosegue all'Auditorium Santa Cecilia di Perugia la rassegna Vivòsono. In questa occasione sarà la volta dei giovani della lirica, con il Recital Lirico. Il primo dei concerti dedicati ai talenti emergenti della musica lirica ospita Maria Stella Maurizi, giovanissima interprete gia? vincitrice di importanti concorsi, compreso il primo posto al 75mo Concorso per Giovani Cantanti Lirici “Comunita? Europea” del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto. A fianco del soprano, il pianoforte e? affidato alle sensibili mani di Ettore Chiurulla, musicista perugino specializzato in accompagnamento pianistico.