La giovane stella del jazz perugino Anna Panzanelli presenta il suo album a Gualdo Cattaneo

Giovane e talentuosa cantante e musicista jazz perugina, Anna Panzanelli (già intervistata da Perugia Today) si esibirà domenica 8 maggio alle 21.00 presso il Teatro comunale di Gualdo Cattaneo per far conoscere in anteprima i brani del suo album “Inchiostro”.

Il progetto è costituito da 15 canzoni originali, di cui Anna è compositrice del testo e della musica. Il titolo allude alla passione per la scrittura di testi e di poesie, che insieme alla musica, caratterizza la vita artistica di Anna. Il genere è quello della canzone unito a sfumature soul e jazz, totalmente in chiave acustica. La realizzazione dell’album è stata possibile grazie alla collaborazione nonché al grande rapporto di amicizia tra la cantante perugina e i musicisti che hanno registrato: l’arrangiatore e bassista Ruggero Bonucci, i pianisti Nicodemo Destito e Manuel Magrini, il chitarrista Toti Panzanelli, i batteristi Rocco Panzanelli e Nicola Pitassio.