Giallo, rosso e arcobaleno: musica e divulgazione scientifica fanno “Il Suono della Ricerca"

Ancora divulgazione scientifica abbinata alla più raffinata musica offerta dall’Università degli Studi di Perugia insieme all’Orchestra da Camera di Perugia, nell'ambito del percorso di avvicinamento a Sharper 2023 – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Giovedì 3 e martedì 8 agosto, infatti, andranno in scena gli ultimi due appuntamenti della rassegna “Il Suono della Ricerca”, dal significativo titolo Sincromie.

È l’abbinamento tra la musica e vari approfondimenti legati alla ricerca scientifica a rendere unico questo spettacolo, che già lo scorso 29 luglio ha incantato il pubblico presente per l’occasione nel Chiostro della Cattedrale perugina di San Lorenzo, con un approfondimento scientifico sul tema dell’acqua e delle corde vocali, sull’onda del colore blu.

Sarà il giallo il tema guida della serata di Sincromie di domani, giovedì 3 agosto, sempre nel Chiostro della Cattedrale di Perugia, in piazza IV Novembre: alle ore 19 l'Orchestra da Camera di Perugia diretta da Fabio Ciofini proporrà musiche di Mozart e Joseph Martin Kraus, mentre Cristina Montesi per UniPg illustrerà un inedito abbinamento scientifico sui colori collegati al mondo dell’economia, con un particolare riferimento all’economia sociale e all’economia circolare.

“Il suono della Ricerca” 2023 concluderà il suo cartellone martedì 8 agosto, sempre alle 19, tornando nell'Orto medievale del Cams (Centro di Ateneo per i Musei Scientifici di UniPg), nel Complesso monumentale di San Pietro, in Borgo XX Giugno.

Per l'appuntamento di chiusura, i colori ispiratori saranno il rosso e quelli dell'arcobaleno. A esibirsi con l'ensemble cameristico umbro sarà il trombettista Marco Pierobon. In programma musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, George Gershwin e John Kander.

In questo caso la divulgazione scientifica sarà curata da Serena Massari, Marco Cherin e Giovanni Cinti. I ricercatori dell’Università degli Studi di Perugia dapprima ci accompagneranno in un viaggio alla scoperta del colore rosso, ciascuno con un intervento specifico al proprio campo di studi, per raccontare il ruolo che questo colore ha avuto in alcune scoperte scientifiche sensazionali. Poi, in un intervento corale, il rosso sarà svelato nella sua veste “trasversale”, all’incrocio tra discipline scientifiche e umanistiche. Tra numeri, date e tonalità, si racconteranno i significati, l’ambivalenza, le curiosità e le sfumature del colore della vita.