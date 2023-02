Fondazione Perugia Musica Classica, secondo appuntamento con i family concert

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Secondo appuntamento con i family concert promossi dalla Fondazione Perugia Musica Classica, pensati per avvicinare le nuove generazioni all'ascolto della grande musica facendo scoprire i principi fondamentali indispensabili per ascoltare con intelligenza un'esecuzione musicale.

Sabato 11 febbraio, alle 16.30 e alle 18, al Teatro della Sapienza di Perugia l'Ensemble Magazzini Babàr (Massimiliano Burini, attore, Azusa Onishi, violini, Katie Bruni, violoncello, Simone Frondini, oboe, Leonardo Ramadori e Gianluca Saveri, percussioni) proporrà uno spettacolo dedicato alla melodia: in programma musiche di Alessandro Nidi – compositore coinvolto anche nella progettazione dell'intero ciclo di incontri – Benedetto Marcello, Benjamin Britten, Johan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Igor Stravinsky, Niccolo? Paganini, Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitrij Dmtrievic Shostakovich, Fabrizio De Andre?.