“Foligno On Stage”, riflettori accesi sulla scena internazionale: è il momento dei Crosses

La scena musicale internazionale sarà sotto i riflettori con il nuovo evento targato “Foligno on stage”. I fan dei Deftones e della dark wave potranno infatti vivere a Foligno un’esperienza unica. I Crosses saranno infatti in Italia per la prima volta in assoluto quest’estate con il “Familiar world tour”, per due concerti ai confini del sogno, uno dei quali nello splendido scenario dell’Auditorium San Domenico (l’altra data italiana è il giorno successivo all’Alcatraz di Milano).

L’evento in programma giovedì 13 giugno (dalle 19) è il nuovo appuntamento della rassegna “Foligno On Stage” che prosegue quindi la stagione 2023/2024 con il cartellone ideato e organizzato da Athanor Eventi, in collaborazione con Coop Culture, Centro Servizi Foligno e Comune di Foligno.

Progetto elettronico cupo e malinconico di Chino Moreno dei Deftones e del producer poli-strumentista Shaun Lopez dei Far, i Crosses sono un viaggio onirico fra synth pop, dream pop, ambient e trip-hop, dove la melodia supera l’aggressione cruda ma non la perdita di equilibrio. Irrotti nella Top Ten della US Heatseekers già con il secondo EP, i Crosses sgomentano fin da subito la scena internazionale. Adottati prima dalla Sumerian Records per il primo full length, che sale al 26esimo posto della Billboard 200 e compare nella US Top 40 Singles, e in seguito dalla Warner, i Crosses ammaliano nientemeno che Robert Smith (The Cure), Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Chris Robyn (Far), con cui scaturiscono subito tre collaborazioni mozzafiato.

In apertura ai Crosses ci saranno i Vowws, per un glorioso ritorno sulle scene. Dalle passerelle della Paris Fashion Week al fianco di Gojira, Deftones e White Lies: il death pop dei Vowws non ha alcuna intenzione di andarci piano con nessuno, come provano feat magnetiche con perfino Chelsea Wolfe, Gary Numan e Josh Freese (NIN, Foo Fighters). Per la prima volta da prima della pandemia, la formazione torna quindi a stregare il suo pubblico anche in Italia, di fianco a nientemeno che i Crosses di Chino Moreno e Shaun Lopez.

I biglietti sono in prevendita nei circuiti di Ticket Italia e Ticket One.