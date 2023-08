Foligno, in concerto gli allievi della summer masterclass degli Amici della musica

In cartellone domenica 6 agosto, alle 21, all'Oratorio del Crocifisso, a ingresso libero, il concerto degli allievi della Summer Masterclass di tecnica e interpretazione vocale tenuta da Cinzia Forte, soprano di fama internazionale, docente della cattedra di canto lirico dell’Accademia di Santa Cecilia.

Una presenza di prestigio che gli Amici della Musica di Foligno mettono a disposizione di giovani talenti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Proprio in questi giorni – dal 1° al 6 agosto - le lezioni si stanno avvalendo di uno spazio d’eccezione, il prezioso Oratorio del Crocifisso, spazio barocco tra i più maestosi della città. Nove gli allievi selezionati dalla Forte, ragazze e un ragazzo, che da ben sette anni accoglie l’invito degli “Amici” a tenere la masterclass folignate.

“Torno ogni volta con grande piacere – commenta la soprano -. Quando sono qui, in una piacevolissima Foligno, mi sento tra amici. Insomma, questa masterclass ha sempre qualcosa di speciale. Unisce la dimensione artistica, professionale ad alti livelli, a un’atmosfera di grande accoglienza, amicizia e la rende davvero unica. Anche gli allievi lo percepiscono, vivono le lezioni con grande slancio e serenità.”

Il recital di domenica vedrà in programma le più famose arie d’opera, da Mozart a Puccini, con le voci accompagnate al pianoforte da Lucia Sorci. “Questo luogo è un gioiello di acustica e bellezza – conclude Cinzia Forte. Il nostro è un lavoro artistico. Svolgerlo in un vero tesoro d’arte come l’Oratorio del Crocifisso, aiuta molto. Concludere poi la masterclass con il concerto davanti a un pubblico preparato come questo folignate, che apprezza e conosce musica e opera, è per i ragazzi un momento importante.”