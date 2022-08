Festival di Musica Classica a Castiglione del Lago, tutto pronto per un'edizione con ospiti di alto livello

Dal 16 agosto al 4 settembre tornenrà a Castiglione del Lago, per la diciottesima edizione, il Festival di Musica Classica. Sarà la sede di Palazzo della Corgna ad ospitare 8 dei 9 concerti in programma lnela rassegna, ideata e diretta dalla marchesa Marzia Crispolti Zacchia, cha hannunciato in conferenza stampa le «tnte le novità di quest’anno con alcune “chicche” come il concerto dell’Orchestra degli Interpreti Veneziani del 21 agosto. Un’orchestra di 9 elementi, con un’esuberanza e un brio tutto italiano che ne caratterizza le esecuzioni, conosciuti in tutto il mondo che non lasciano quasi mai la chiesa di San Vidal a Venezia se non per tournée internazionali: infatti staranno a Castiglione solo per 24 ore.

La direttrice ha poi parlato dei concerti in programma. Il primo concerto è il 16 agosto con il duo George Lopez, pianista americano di origine Maya, e Christian Delafontaine, flautista svizzero, che proporranno alcuni brani di George Gershwin. Il 20 agosto un concerto pianistico a 4 mani con Sebastiano Brusco e Maurizio Moretti; tre artisti del Teatro Comunale di Bologna per il concerto lirico del 25 agosto, con Ginevra Schiassi (soprano), Marzio Giossi (baritono) e la pianista Paola del Verme.

«Il 28 agosto torna Alberto Nones – afferma la direttrice – che considera il nostro Festival di Castiglione uno dei più interessanti e ai quali è maggiormente legato e la cosa mi riempie di orgoglio». Poi il 30 agosto il concerto pianistico di Alessandro Bistarelli dedicato al compositore russo Aleksandr Skrjabin con la voce dell’attrice Anna Maria Ackermann che leggerà lettere del compositore. Il 1° settembre il concerto del bravissimo bolognese Luigi Castelli, pianista di spessore internazionale. Il 2 settembre consueto concerto a Villa Nazarena con la novità di 4 chitarristi bolognesi che compongono il gruppo “Opera Nova”: si tratta di Monica Paolini, Walter Zanetti, Francois Laurent e Giorgio Albani.

Il 4 settembre, ultimo concerto, il maestro e professore Stefano Ragni propone “La Traviata a palazzo”, con alcuni brani, per ragioni di spazio, della grandissima opera di Verdi, con il suo stile divulgativo e rivolto ai neofiti, in special modo ai giovani che si avvicinano per la prima volta alla lirica: gli interpreti saranno Paola Vero (soprano), Alessandro Zucchetti (tenore) e Manuel Massidda (baritono).