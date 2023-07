Festival internazionale dei giovani concertisti, al via la nuova edizione

Prezzo non disponibile

Prenderà il via venerdì 21 luglio alle 21 in piazza S. Agostino a Castel Rigone, con il concerto del cantante Vincenzo Capezzuto, "Vedrò col mio diletto", insieme all'ensemble dell'Orchestra da Camera di Perugia, la XXVI edizione del Festival Internazionale Giovani Concertisti (info e prenotazioni: info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com – 348 9272462 – 379.1748185).

Fondata dal maestro Giorgio Porzi e promosso dalla Associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone, in collaborazione con Regione Umbria, Comune di Passignano sul Trasimeno e Pro Loco di Castel Rigone, la rassegna conferma anche quest’anno la propria peculiarità di eccezionale vetrina per i giovani talenti musicali da tutto il mondo, affiancati da concertisti già affermati, e di volano per la promozione culturale e turistica del territorio. Con un'importante novità: la direzione artistica di questa edizione 2023 è curata dall'Orchestra da Camera di Perugia (sovrintendente l'oboista Simone Frondini).

In programma 6 concerti fino al 19 agosto

Dopo il concerto inaugurale la manifestazione proseguirà con altri 5 appuntamenti nello splendido borgo che affaccia sul Trasimeno fino a sabato 19 agosto. Tra i protagonisti attesi Enrico Bronzi, violoncellista e direttore artistico della Fondazione Perugia Musica Classica, il celebre bandoneonista Daniele Di Bonaventura con il gruppo vocale Armoniososincanto, e l'Orchestra da Camera del Trasimeno diretta da Silvio Bruni. E poi in programma un viaggio tra le Impressions françaises (con Linda Di Carlo, pianoforte, Mattia Petrilli, flauto, Matteo Trentin, oboe, Simone Simonelli, clarinetto, Stefano Berluti, corno e Luca Franceschelli, fagotto), il concerto del Quartetto Klem, in collaborazione con Avos Project, Scuola Internazionale di Musica, e le esibizioni delle vincitrici del Premio Roscini-Padalino e Fondazione Brunello e Federica Cucinelli 2021, Lara Biancalana, violoncello, ed Eleonora De Poi, viola.

In caso di maltempo i concerti si terranno presso il santuario di Maria SS. Dei Miracoli di Castel Rigone.