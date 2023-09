Festival di musica sacra, a Todi il concerto di Donato Giupponi

Sabato 9 settembre, alle 21, presso il suggestivo Tempio della Consolazione di Todi, si terrà un imperdibile appuntamento musicale nell'ambito del VIII Festival di Musica Sacra. L'evento, organizzato in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra, vedrà il rinomato Maestro Donato Giupponi esibirsi in uno straordinario concerto d'organo.

Donato Giupponi, artista di fama internazionale, è un virtuoso dell'organo con una vasta esperienza concertistica sia in Italia che all'estero. Tra i prossimi impegni del Maestro figurano prestigiosi appuntamenti in Belgio e diverse città italiane.

Il programma del concerto spazierà attraverso un'ampia selezione di brani musicali, tra cui opere di autori celebri come Bach, Rossini, Rota, e molti altri. Questa straordinaria performance promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale unico, ricco di emozioni e suggestioni.

Un aspetto particolarmente significativo di questo evento è l'associazione con Federico, una raccolta fondi contro la malattia di Lafora. La donazione dei proventi del concerto sarà destinata a sostenere la ricerca per combattere questa malattia rara e debilitante. Per contribuire a questa nobile causa, è possibile effettuare una donazione su questo sito: [link donazione](https://gofund.me/53f62eed). L'Associazione Malattie Rare "Mauro Baschirotto" rilascerà un'apposita attestazione della donazione per eventuali benefici tributari. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo email: amministrazione@birdfoundation.org.

La direzione artistica del Festival è affidata al Maestro Prof. Emiliano Leonardi ("Suoni dal Legno") e a Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra e consulente per la musica sacra nell'Ufficio Liturgico Nazionale della C.E.I., insieme al Pontificio Istituto di Musica Sacra (P.I.M.S.), che contribuisce a rendere questo festival un'esperienza musicale straordinaria.

Non perdete l'occasione di vivere un'indimenticabile serata di musica sacra e solidarietà al Tempio della Consolazione di Todi sabato 9 settembre alle ore 21. Un appuntamento da segnare nel vostro calendario culturale.