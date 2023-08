Festival di Musica Classica, la lirica a Palazzo della Corgna

Giovedì 10 a Palazzo della Corgna il primo tributo alla grande opera lirica nella seconda serata del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla XIX edizione, organizzato dal Comune di Castiglione del Lago con la direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia.

Un concerto che quattro artisti umbri dedicano alla musica di Puccini, Leoncavallo, Mozart, Donizetti, Catalani e Tosti. Si tratta del soprano Sarah Piccioni, del tenore Emanuele Fagotti, del basso Lamberto Losani e della giovane pianista Alessia Cecchetti.

Diplomata in pianoforte all'età di diciotto anni con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Morlacchi di Perugia, Alessia Cecchetti ha al suo attivo concerti in tutto il territorio nazionale e internazionale. Ha seguito corsi di perfezionamento all'Accademia Musicale Pescarese con P. Bordoni, all'Accademia Pianistica di Imola con B. Pertushansky e E. Pace, all'Accademia di Musica di Pinerolo con B. Lupo e si è perfezionata con M. Vacatello.

Interessata alla musica contemporanea, ha frequentato a Milano, in collaborazione con Divertimento Ensemble, il CFYP sulle musiche di Kurtàg (2017) e Ligeti (2018). È risultata vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio assoluto al concorso nazionale Città di Rieti (Rieti 2012) e il terzo premio al concorso internazionale Livorno Piano Competition (Livorno 2017). È risultata finalista all’International Master Contest (Milano, maggio 2018) con il concerto op.15 di Beethoven e semifinalista al Concorso Internazionale Côté d'Azur (Nizza, ottobre 2018). Nel 2019 è stata finalista all’Augustin Aponte piano Competition (Tenerife) e ha preso parte alla World Piano Conference presso l’Università di Novi Sad (Serbia) e al Virtuoso&Belcanto Festival (Lucca). Tra il 2020 e il 2021 è risultata vincitrice dei seguenti premi: III premio al Concorso Internazionale Città di Barletta, III premio al Concorso Internazionale Sergio Fiorentino, I premio assoluto al Grand Prize Virtuoso, I premio al Canadian International Music Competition, I premio al Concorso internazionale Città di Massa, I premio al London Young Musician Competition, I premio al Quebec International Music Competition. Dal 2016 collabora con l'Ensemble Magazzini Babàr, nelle produzioni degli Amici della Musica di Perugia (Family Concert). Negli ultimi anni si è esibita in importanti sale da concerto, tra cui Palazzo Gallenga (Perugia), Teatro Morlacchi (Perugia), Teatro Cucinelli (Solomeo), Teatro delle Muse (Alessandria), Palazzo Zevallos Stigliano (Napoli), GAM (Milano), Salone d'onore della Triennale (Milano), Teatro Litta (Milano), Museo Revoltella (Trieste), Palazzo Cavagnis (Venezia), Università Chopin (Varsavia). Nel 2019 fonda, insieme al tenore Francesco Marcacci, il Duo Charigot, orientato sul vasto repertorio dell'impressionismo musicale; hanno debuttato nell’ottobre 2019 presso il Teatro Franco Bicini di Perugia, proseguendo l’attività con un concerto presso l’Accademia di Belle Arti di Perugia (febbraio 2020). In ambito musicale ha svolto anche l'attività di Maestro Collaboratore nell'ambito del Progetto Coro del Liceo Classico A. Mariotti (2006-2015) e del Coro di Voci bianche del Conservatorio F. Morlacchi (2012-2017) diretti dal Maestro F. Radicchia e dell’Ensamble Vocale-Instrumental Perusien de Musique Sacrée diretto dal maestro R. Sabatini (2014-2015). Attualmente collabora con il Coro Lirico dell’Umbria diretto da C. Segoloni.

Ecco il programma del concerto lirico del 10 agosto. Dall’opera “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini “O mio babbino caro”; da “Pagliacci” di Ruggero Leoncavallo “Serenata di Arlecchino”; da “Don Giovanni” di Wolfgang Amadeus Mozart “Là ci darem la mano”; da “Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti “Una furtiva lagrima”; tratta dall’opera “La Wally” di Alfredo Catalani l’aria “Ebben ne andrò lontana”; del compositore Francesco Paolo Tosti “Malia”, “La serenata” e “Non t’amo più”.



Il concerto inizierà alle 21.15, con biglietto di ingresso a 5 euro; l’abbonamento per 5 concerti 20 euro, mentre l’abbonamento a tutti e 10 i concerti a pagamento costa 40 euro; quello di Villa Nazarena a Pozzuolo Umbro è gratuito. Info e prenotazioni al numero 075 9651099 (dalle 9:30 alle 19); www.palazzodellacorgna.it