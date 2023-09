Fabio Concato, Eugenia Canale e Lisa Manara, un delitto nel borgo con Roompicapo e una passeggiata letteraria con Giordano Meacci per chiudere Suoni Controvento

Ultimi appuntamenti per l'edizione 2023 di Suoni Controvento. Il festival estivo di arti performative promosso da Aucma con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni è pronto per la gran chiusura con un fine settimana ricco di eventi tra Gubbio, Spello e Montefalco. Previsto anche un “tocco di mistero” a Narni.

Venerdì 8 settembre alle 18 si inizia alla Cantina Semonte di Gubbio con il “Flow” di Eugenia Canale. Nata nel 1989, la Canale si diploma con il massimo dei voti e la lode in pianoforte al Conservatorio G. Cantelli di Novara sotto la guida del maestro Vincenzo Cerutti. Nel novembre 2013 consegue il Diploma accademico di II livello in pianoforte con 110 e Lode, sotto la guida del maestro Luca Schieppati. Successivamente, segue i corsi di perfezionamento di interpretazione pianistica e musica da camera con il maestro Piernarciso Masi all’Accademia musicale di Firenze e con il maestro Mario Ancillotti al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Si è esibita in numerosi festival jazz collaborando con grandi nomi della scena contemporanea come Paolo Tomelleri, Max De Aloe, Daniela Spalletta, Riccardo Fioravanti, Francesca Corrias, Marco Castiglioni, Achille Succi, Sonia Spinello e molti altri. Dal 2018 ha un duo stabile armonica cromatica-pianoforte con Max De Aloe.

Ingresso libero per l’evento realizzato in collaborazione con Jazz Around.

Sabato 9 settembre alle 17.30 ultimo appuntamento con il format “Libri in cammino” a Spello (con partenza da piazza del Comune). A prendere il via sarà la passeggiata letteraria “Le strade di Cormac McCharty – Giordano Meacci racconta il grande scrittore americano”. Quando Cormac McCarthy è morto il 13 giugno scorso mancava poco più di un mese al suo novantesimo compleanno. Ormai da tempo lo scrittore americano era considerato uno dei giganti della letteratura contemporanea: romanzi come “La strada”, “Suttree”, “Meridiano di sangue”, “Non è un Paese per vecchi”, quelli che compongono la Trilogia della frontiera, sono stelle polari per una fetta sterminata di lettori appassionati in tutto il mondo. McCarthy se ne è andato lasciando in eredità due ultimi lavori strettamente collegati tra loro, e di un livello incredibilmente alto. Sono usciti negli Stati Uniti sul finire del 2022, in Italia siamo a metà del guado: “Il passeggero” è stato pubblicato a maggio, Stella Maris arriverà in libreria a fine settembre. A raccontare del grande romanziere sarà Giordano Meacci, autore del romanzo di culto “Il cinghiale che uccise Liberty Valance” (finalista al Premio Strega 2016), scrittore e intellettuale tra i più eclettici e originali del panorama italiano. animazione letteraria di Giovanni Dozzini.

Il percorso - Ritrovo alle 17.30 in piazza del Comune. L’itinerario, dopo aver attraversato le vie del borgo, esce dalle mura e si apre allo scenario degli oliveti che salgono verso il Subasio. Un percorso ad anello che ci condurrà lungo gli antichi sentieri ornati dai tradizionali muretti a secco, aperto al tramonto luminoso della Valle Umbra. Distanza 5 chilometri circa, durata 2,5 ore (comprese le soste), adatto a tutti. Informazioni: Giannermete Romani 347 1148395.

Sempre sabato ma a partire dalle 18 a Narni si va di delitto nel borgo con Roompicapo e “Salto mortale”. Una compagnia di circensi fa tappa a Narni, uno di loro muore durante la sua esibizione, sarà davvero stato un incidente? Troverete bizzarri personaggi da interrogare disseminati per il borgo. Prenotazioni e informazioni sui costi: 329 5758765 - 392 5245864 - roompicapo@gmail.com

A chiudere il sipario sull’edizione 2023, domenica 10 settembre alle 18 ai vigneti Arnaldo Caprai di Montefalco, sarà invece uno dei cantautori più amati dal pubblico, Fabio Concato. Una delle più belle certezze della nostra musica d’autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Insieme a Ornella D’Urbano al piano e Larry Tomassini alla chitarra, Fabio Concato riproporrà il suo repertorio.

Prevendite su circuiti TicketItalia e TicketOne. Nell'area concerto è possibile degustare la selezione della Cantina Caprai.

Alle 17.30 concerto di anteprima di Lisa Manara. Evento Scv slow realizzato in collaborazione con Jazz Around.

L'ultimo evento di Suoni Controvento sarà inoltre occasione per un’anteprima esclusiva: Fercam Echo Labs presenterà il primo Echo Portale, un’installazione interattiva realizzata secondo il principio dell’upcycling a partire da legno di recupero. I portali di Fercam Echo Labs non sono fatti per trasportarci in un'altra dimensione, il Pianeta che si trova una volta varcata la soglia è lo stesso da cui si parte. Sono invece il simbolo di un impegno collettivo per preservare la bellezza fragile e straordinaria che ci circonda. Attraversare il portale significa ricordare la responsabilità e l'opportunità che abbiamo di operare un cambiamento, per creare insieme un futuro migliore.

Fercam è un'azienda altoatesina di logistica e trasporti che si è unita al festival come sustainability partner per l'edizione 2023.