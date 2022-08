Gran finale per "Esplorazioni" nell'ambito de "Il Suono della ricerca" con l'Orchestra da Camera di Perugia e Stefan Milenkovich 

Giovedì 4 e venerdì 5 agosto a Perugia si terranno gli ultimi due appuntamenti di Esplorazioni, edizione 2022 della rassegna tra musica e scienza “Il Suono della Ricerca”, promossa dall'Università degli Studi di Perugia in collaborazione con l'Orchestra da Camera di Perugia nell'ambito del percorso di avvicinamento a Sharper 2022 – Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici.

Giovedì 4 agosto, alle 21, il Chiostro del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia ospiterà il concerto dell'Orchestra da Camera di Perugia con il celebre violinista Stefan Milenkovich. Un viaggio verso EST, in musica – in programma brani di Antonín Dvo?ák e Wolfgang Amadeus Mozart – e nell'approfondimento scientifico, a cura dell'Ateneo perugino. L'intervento di Emanuela Costantini, professoressa associata del Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne, prenderà spunto dalla constatazione che il concetto di Est è sempre stato una categoria non oggettiva, che ha cambiato significato a seconda del contesto storico in cui è stato inserito.

Venerdì 5 agosto, alle 19 nell'Orto Medievale del Centro di Ateneo per i Musei Scientifici (CAMS), evento conclusivo per famiglie con il concerto del Quintetto di Fiati dell'Orchestra da Camera di Perugia insieme alla soprano Myung Jae Kho. In programma musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss figlio, Jacques Offenbach, Giuseppe Verdi, Enoch Sontonga, Leonard Bernstein, D.J. Kim. Nell'approfondimento scientifico, Margherita Maranesi e Stefano Capomaccio, professori associati del Dipartimento di Medicina Veterinaria, approfondiranno il tema del viaggio nel mondo animale, toccando Corea, Giappone, Italia, Austria, Stati Uniti d'America e Sudafrica, parlando tra aneddoti, curiosità e aforismi, dell'aquila reale, dello scoiattolo grigio, della cicogna e del cane procione.