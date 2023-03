Ensemble Resonanz e “Dire la Musica”: doppio appuntamento in vista delle festività pasquali

Doppio appuntamento, mercoledì 5 aprile, con gli Amici della Musica di Perugia. Per la ricorrenza delle festivita? pasquali l’Ensemble Resonanz presenterà, alle 20.30 nella Basilica di San Pietro e per la direzione di Riccardo Minasi, una pagina di raro ascolto, le Sette ultime parole del nostro Redentore sulla croce, di Franz Joseph Haydn. Tra i suoi lavori piu? singolari, commissione nel 1786 della confraternita spagnola della Santa Cueva di Cadice per sette Adagi orchestrali che accompagnassero la liturgia pasquale delle Tres Horas del Venerdi? Santo, l'opera è stata eseguita a Perugia l'ultima volta nel 2016, in un concerto diretto da Philippe Herreweghe.

Protagonista mercoledì l’Ensemble Resonanz, complesso amburghese in residenza presso la magnifica sede dell’Elbphilharmonie e allo stesso tempo di casa al “resonanzraum” – il primo club urbano della musica cameristica in Europa – dove si rivolge ad un pubblico giovanile con la partecipazione di DJ internazionali e di esponenti dell’ambiente della musica elettronica.

A introdurre l'appuntamento serale, la seconda delle conferenze del ciclo di incontri “Dire la Musica”: alle 17, alla Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, incontro con il compositore e musicologo Giovanni Bietti, che analizzerà l'opera di Haydn che verrà poi eseguita la sera in concerto.