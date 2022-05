Due appuntamenti speciali per il cartellone di Tourné: omaggio a Lucio Dalla ed Estasi piano solo tour di Giovanni Allevi

La Stagione Tourné 2021/2022 entre nel vivo offrendo per i prossimi giorni un doppio appuntamento.

Giovedì 12 e venerdì 13 Maggio, infatti, i palcoscenici di Trevi e Assisi vedranno due ospiti d'eccezione. Il 12 maggio alle 21 il Teatro Clitunno di Trevi ospiterà "L'anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla" un viaggio nella musica e nelle canzoni di uno dei più grandi artisti italiani con un trio speciale, Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax soprano e baritono) e Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce).

L'evento, realizzato in collaborazione con il Comune di Trevi, è sold out.

Il 13 maggio al Teatro Lyrick di Assisi sarà invece il momento di Giovanni Allevi con una tappa del suo "Estasi piano solo tour". L'appuntamento sarà l’occasione imperdibile per un emozionante viaggio dell’anima, attraverso le note del pianoforte per raggiungere dal vivo il più sublime stato di coscienza della condizione umana. Infatti, obiettivo delle coinvolgenti note del nuovo lavoro discografico del compositore filosofo, è quello di portare il pubblico ad avvicinarsi all’esperienza meravigliosa dell'estasi. Oltre alle note, non mancheranno momenti di riflessione importanti come quello sul destino della Terra, attraverso la musica di "Our Future" - brano presentato in anteprima da Earth Day European Network (di cui Allevi è Ambassador) a Glasgow in occasione della Cop26.