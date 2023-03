Doppio appuntamento per le stagioni degli Amici della Musica di Perugia e delTeatro Cucinelli di Solomeo

Doppio appuntamento questo fine settimana con le stagioni concertistiche degli Amici della Musica di Perugia e del Teatro Cucinelli di Solomeo, promosse congiuntamente dalla Fondazione Perugia Musica Classica e dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli.

Il violinista Augustin Hadelich in concerto alla Sala dei Notari

Si comincia sabato 25 marzo, alle 17.30 alla Sala dei Notari di Perugia, con il concerto del giovane talentuoso violinista Augustin Hadelich. Nato in Italia da genitori tedeschi, Hadelich debutta a Perugia con un programma in cui rivisiterà due sonate di Johannes Sebastian Bach (la Partita n. 3 in mi maggiore BWV 1006 e la Partita n. 2 in re minore BWV 1004, che rispettivamente apriranno e chiuderanno il concerto), affiancandogli due pagine di raro ascolto: le Blue/s Forms – dalle inflessioni jazzistiche – dello statunitense Coleridge-Taylor Perkinson, e la Seconda delle sei Sonate op. 27 (“Obsession”) del belga Euge?ne Ysay?e.

Trasferitosi con la famiglia negli Stati Uniti in giovane eta?, Hadelich ha studiato con Joel Smirnoff alla Juilliard School di New York, distinguendosi per una tecnica fenomenale che lo ha portato, nel 2006, a trionfare all’ambito International Violin Competition di Indianapolis. In seguito ha ricevuto un Avery Fisher Career Grant a New York, nel 2009, e una borsa di studio del londinese Borletti-Buitoni Trust nel 2011. In questi anni Hadelich ha collaborato con tutte le principali orchestre americane e internazionali (come i Berliner Philharmoniker, l’Orchestra del Concertgebouw, l’Orchestre National de France, la London Philharmonic Orchestra, la NHK Symphony Orchestra di Tokyo e molte altre), è artista in residenza della WDR Sinfonieorchester di Colonia, con la quale ha recentemente compiuto una tourne?e europea, ed è Associate Artist della NDR Elbphilharmonie Orchester di Amburgo.

Sempre sabato, alle 16 alla Sala della Vaccara, primo appuntamento del ciclo di conferenze Dire la Musica: con Enrico Bronzi, musicista e direttore artistico Fondazione Perugia Musica Classica si parlerà di “Ciaccone e altri strani anelli, da Bach a Ligeti”.

L’Accademia Hermans e il Coro da Camera “Canticum Novum” a San Pietro

Domenica 26 marzo, alle 17.30, la Basilica di San Pietro di Perugia ospiterà il concerto dell’Accademia Hermans con il Coro da Camera “Canticum Novum”, i solisti Lucia Casagrande Raffi, soprano, Lucia Napoli, mezzosoprano, Luca Cervoni, tenore, Mauro Borgioni, baritono, e Fabio Ciofini, organo e direzione. Dedicato a Johann Sebastian Bach, il programma ruoterà intorno alla sua produzione di Cantate per la Thomaskirche di Lipsia: in apertura la celebre Cantata BWV 140 del 1731, “Wachet auf, ruft uns die Stimme der Wa?chter!”, a seguire il Concerto in re minore per organo e archi BWV 1059 e, per concludere, la Messa Luterana (Missa brevis) in sol minore BWV 235.

Con il viaggio nel Mediterraneo di “Kalinifta” prosegue Musica per crescere

Proseguono questa settimana – giovedì 23 marzo dalle 9.30 al teatro Brecht di San Sisto – le mattinate musicali del progetto Musica per Crescere, promosso dalla Fondazione Perugia Musica Classica ONLUS per avvicinare le giovani generazioni alla grande musica. In programma lo spettacolo Kalinifta, per far scoprire le tradizioni musicali del Mediterraneo, cuore della cultura comune di tutti i popoli che ci si affacciano, con la splendida voce di Kyriacoula Constantinou e le sapienti elaborazioni musicali di Enrico Bindocci. All'incontro di giovedì parteciperanno i giovani studenti di alcune scuole elementari e secondarie di primo grado di Perugia, Valfabbrica, Paciano e Piegaro (fino ad aprile gli spettacoli coinvolgeranno oltre 3000 studenti delle scuole dell'Umbria).