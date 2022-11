Dodi Battaglia e le sue chitarre al Teatro Lyrick di Assisi con il tour “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi”

Per quanti lo hanno amato e seguito nella lunghissima carriera con i Pooh, diventa imperdibile l'appuntamento in scena il 25 novembre (ore 21.15) al Teatro Lyrick di Assisi nell'ambito della stagione 2022/2023 con Dodi Battaglia. Il musicista salirà sul palco con Nelle mie corde - Canzoni & Sorrisi, diretto da Fausto Brizzi.

Dodi e le sue chitarre saranno i protagonisti di un racconto in musica, quella, ma non solo, dei Pooh e di tanti successi di uno dei chitarristi più apprezzati d’Italia. Un dialogo intimo e divertente (a volte fino all’irriverenza) fra Dodi e le sue “compagne di viaggio” che per tutta la sua vita artistica lo hanno seguito in sala d'incisione e sul palco. Un atto d’amore dove alla bellezza degli strumenti e dei loro suoni, si alternano cenni storici, aneddoti, retroscena e immagini inedite, pubbliche e private, legati a questo lungo percorso in loro compagnia.

Musicista, compositore, polistrumentista, chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, Donato Battaglia, in arte Dodi, è autore di oltre 140 brani dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di "miglior chitarrista europeo" conferito dal giornale tedesco "Die Zeitung" nel 1981 e da parte della rivista "Der Spiegel" nel 1986 e per due anni consecutivi “miglior chitarrista italiano”. La Fender realizza una chitarra con il suo nome su sue specifiche e lo stesso fa l‘australiana Maton lo sceglie come testimonial.

La stagione teatrale è organizzata dall’associazione culturale ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali, in collaborazione e con il contributo della Città di Assisi.