Digital Recording, nuovo appuntamento nel segno di Rockin' Umbria e con il "cuore" a Pierantonio

Terzo ed ultimo appuntamento musicale domenica 19 marzo in Piattaforma a Umbertide con gli artisti umbri partecipanti alla compilation Digital Calling/Rockin' Umbria.

Digital Calling / Rockin’Umbria nasce per emulare, a distanza di anni, il precedente “Umbria Calling” del 1986, in cui vennero pubblicate sempre con un vinile e sotto il marchio dello storico festival alcune tracce di band del territorio. “Digital Calling” si muove quindi nel solco di “Umbria Calling”, denominazione dell’incubatore sotto cui veniva raccolta e identificata la produzione del territorio al tempo di Rockin’Umbria e ne raccoglie l’eredità.

Digital Calling è ideato e realizzato dall’associazione St.Art, prodotto dal Comune di Umbertide (prima di Perugia fu infatti questa città a credere ad inizio anni ’80 sulle potenzialità del festival) e dall’etichetta discografica Night Vibez e distribuito da Audioglobe.

Dopo i precedenti incontri stavolta si esibiranno:

Dan Mar, deejay e rapper interessato all' Antropologia Musicale e alle contaminazioni di genere. Da sempre ammaliato dalle sonorità più Jazzy dell'HipHop e dalla scrittura di derivazione Conscious. Durante gli ultimi dieci anni ha condiviso Stage e Consolle con gli artisti più interessanti della musica indipendente Italiana: Willie Peyote, Daykoda, Salmo, Moder, Gemitaiz, Myss Keta, Claver Gold, Rancore, Godblesscomputers, Nu Genea, Dito nellapiaga, Frah Quintale, Frenetik & Orange, Cosmo;

Fringuello (Lorenzo) è un musicista, produttore e proprietario di un negozio di dischi a Terni centro. Ha al suo attivo un EP autoproduttori di beat Hip Hop di scuola americana ed un LP di contempera jazz uscito su Orbetaize Records. Ha prodotto 2 remix per Piotta e creato con Dan Mar il brano “Taxi Giallo” di stampo hold school hip hop per Digital Calling;

A Bit At progetto multimediale di Andrea Maffei e la cantante Fabiola Civicchioni in cantiere prossima l’uscita del primo singolo “You & Me” e dell’album “Gaia”, entrambi su vinile per Night Vibez Records

Mash Up è un dj set che stravolge e mescola non solo i classici degli anni ’80 e ’90 ma anche i brani del nuovo millennio. Un insieme di citazioni sorprendenti ed evocative per un live unico nel suo genere che si avvale delle proiezioni create in diretta da Zetacartoon.

A rimpinguare il già folto programma anche il live di una vecchia conoscenza di Rockin' Umbria: il nuovo progetto inedito in duo che coinvolge Francesco Bucci (trombonista e leader di Ottone Pesante) e Caterina Palazzi (contrabbassista e compositrice di Sudoku Killer). La loro musica spazia da libere improvvisazioni sperimentali a momenti più ritmici e strutturati dal sound drone/ambient. La timbrica di entrambi i loro strumenti, bassa e scura, crea atmosfere ancestrali e profonde.

Special guest dell'intera giornata il barman Simone Mariani e i suoi cocktails dedicati a Rockin' Umbria.

Parte del ricavato sarà destinata alle associazioni del territorio di Pierantonio e alla sua popolazione, duramente colpita dal terremoto del 9 marzo scorso. Sarà inoltre possibile contribuire direttamente tramite un bussolotto dove ognuno potrà donare la somma che ritiene opportuna.