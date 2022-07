Deruta Soul Festival al debutto con Sherrita Duran

Deruta raddoppia: chiude il 28 luglio la XX edizione di Musica per i Borghi, dando vita alla prima edizione di Deruta Soul Festival, la “musica dell’anima”, frutto della fusione delle sonorità del jazz e del gospel con i modi della canzone pop.

Sarà la calda voce della californiana Sherrita Duran, con il concerto tributo alle dive americane, a tenere a battesimo la prima edizione di Deruta Soul Festival, il prossimo 28 luglio, alle 21.30 in piazza dei Consoli. Per la prima volta, Deruta avrà un suo festival, che fa parte del circuito di Musica per i Borghi, manifestazione promossa dalla omonima associazione, con il patrocinio dei Comuni di Marsciano e Deruta, in collaborazione con la Regione Umbria, l’Assemblea Legislativa, la Provincia di Perugia e il sostegno della Fondazione Perugia.

“Abbiamo voluto dar vita – afferma il sindaco Michele Toniaccini – a un Festival che potesse caratterizzare la nostra estate e il nostro territorio e, contemporaneamente potenziare l’offerta culturale, anche nella prospettiva di una maggiore capacità attrattiva del turismo”.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione della giunta comunale, in modo particolare dell’assessore alla Cultura, Piero Montagnoli e dei consiglieri di maggioranza Laura Fuccelli e Mauro Andreani.

Una serata di grande musica, con un’artista di fama internazionale: come l’ha definita il critico musicale Mario Luzzatto, è “un soprano acrobatico, una forza della natura, capace di unire il bel canto, alla musica black”.