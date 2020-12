Il magico sound di David Morales in esclusiva a Perugia il 19 Dicembre

Un regalo di Natale davvero speciale per tutti i clienti del fusion restaurant perugino Shinto, ma anche per tutta la città: sabato 19 docembre infatti David Morales sarà ospite del fusion restaurant di ispirazione giapponese, animando con il suo dj set esclusivo il pranzo al tavolo recentemente riattivato, dopo il ritorno dell'Umbria in zona gialla.

Chi è David Morales?

Siamo davanti a una delle leggende indiscusse del clubbing mondiale Produttore e dj del firmamento House music, Morales è anche tra i più prolifici e geniali produttori di remix di tutti i tempi, abilità che gli ha addirittura valso nel 1998 un prestigioso Grammy Award come miglior remixer. Tra gli artisti per cui ha realizzato remix e produzioni, Mariah Carey, Aretha Franklin, Michael Jackson, Janet Jackson, Eric Clapton, Seal, Pet Shop Boys, U2, Donna Summer, Whitney Houston, Jamiroquai. Dalle 13.00 alle 17.00 gli spazi totalmente rinnovati dell’ex Caffè di Perugia sono dunque pronti ad accogliere un’esperienza unica in cui il gusto incontra il sound dei migliori club internazionali.

Il 19 dicembre si potrà godere delle musicalità di David Morales degustando una raffinata selezione di sashimi o un inedito abbinamento degli originali bowl, passando per le sperimentazioni che accostano i sapori d’Oriente all’eccellenza tutta umbra del tartufo Urbani, accompagnati da una bollicina o da un cocktail, riscoprendo il sound che ha reso celebre in tutto il mondo questo artista. La prenotazione è necessaria contattando i numeri 075 8244741 / 351 0568555.