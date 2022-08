Darsena di Castiglione del Lago, due concerti per chiudere in bellezza l'estate 2022 prima dell'"Umbria Noise by the lake" in settembre

La musica estiva a Catiglione del Lago sta per chiudere alla grande la stagione 2022 alla Darsena. Lo storico locale, uno dei palchi più attivi dell’Umbria e non solo per la musica dal vivo, prima di una breve pausa, ospiterà infatti i Sick Tamburo (ore 23, ingresso 10 euro) sabato 27 agosto.

Nati ufficialmente nel 2009 da un'idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani (entrambi già Prozac+), sono certamente considerati uno dei gruppi più interessanti e inossidabili della scena alternativa italiana, con una poetica unica espressa attraverso un mix di melodia, ritmi incalzanti e un’affascinante attitudine punk. Quella della Darsena è l'unica tappa umbra per il tour.

Il locale sulla riva del Trasimeno per il giorno dopo, domenica 28 agosto, propone la serata “VOX by the Lake” (ore 18.30, ingresso 10 € aperitivo incluso) con protagonista la voce leggendaria di Bernardo Lanzetti (Acqua Fragile, Premiata Forneria Marconi, Extra) che interpreterà il meglio del cantautorato rock anglo-americano. Con lui, al pianoforte, ci sarà Luca Giuliani. Il concerto si colloca all’interno del festival Trasimeno Prog.

Dopo le due serate di fine agosto ci sarà una breve pausa di un mese, ma solo per la musica dal vivo, e poi a fine settembre, il palco della Darsena si riaccenderà per il tradizionale festival “Umbria Noise by the lake” (23-24 settembre) dedicato alla scena musicale umbra.