Daniele Silvestri sceglie ancora l'Umbria per la data zero del suo tour: sarà al Lyrick di Assisi

Era già successo e l'auspicio è che succeda ancora. Daniele Silvestri sceglie l'Umbria per la data zero del suo nuovo tour. Il 29 ottobre, il cantautore romano sarà in concerto al teatro Lyrick di Assisi.

L'anteprima umbra anticipa la serie di concerti pensati per i teatri italiani che lo porteranno su e giù per lo Stivale. Ormai un amico dell'Umbria, Daniele Silvestri, sempre un appuntamento ricco di emozioni e grande musica. L'ultima volta era stata a Norcia per Suoni Controvento.