Dal Mito di Orfeo nasce l’Opera lirica”, incontro promosso dal club per l'Unesco di Perugia

Il club per l'Unesco di Perugia- Gubbio/Alta Umbria propone un evento organizzato in collaborazione con l'associazione Amici della Lirica di Perugia per venerdì 17 febbraio.

Alle 16.30 nella sala della Fondazione Sant’Anna in viale Roma a Perugia si parlerà del tema “Dal Mito di Orfeo nasce l’Opera lirica”, da Monteverdi a Gluck a Offenback, conversazione con esempi in video-cassetta a cura di Carla Mantovani già docente presso il Liceo Classico di Perugia “Mariotti” nonché presidente Associazione Amici della Lirica di Perugia.

Introduce Maria Antonietta Gargiulo, presidente del Club.