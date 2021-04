Dalla splendida Villa Pasqui a Città Di Castello un dj set live streaming mondiale

In connessione con Chicago, Londra, Birmingam e altre capitali del clubbing, i big della musica underground si danno appuntamento sabato 17 Aprile alle 15 via social per una grande festa live

Dalla splendida cornice di Villa Pasqui a Città Di Castello, il 17 aprile alle ore 15 Benny Blanco, un talento "made in Umbria", terrà un dj set live in streaming mondiale. In questa corince unica nel suo genere, risalente alla fine ‘800, con un panorama mozzafiato della Valtiberina, l'evento vuole avvicinare e coinvolgere djs/producers da tutto il mondo che amano e vivono per la musica.



Dopo due eventi di successo, ad Amsterdam durante l'ADE e a Matera, il sogno di continuare a riunire artisti del panorama internazionale ora continua.L'evento umbro sarà trasmesso online su Facebook, Twitch, Yotube e Mixcloud da varie località come Chicago (Usa), Londra, Birmingham, Leeds (Uk), Leverkusen (Germania) ed alcune bellissime città italiane, con icone della storia del clubbing. Tra queste, Glenn Underground, Joe Smooth, K Alexi Shelby, Stacy Kidd, Jeremy Sylverster, Mike Anderson, Microdot accanto a tanti maestri delladel nostro panorama nazionale come Rame e Dino Angioletti dei leggendari Pastaboys di Bologna, Damiano Lamonica da Barletta, Andrea Fiorito da Bari, F.T.G da Terni e molti altri.