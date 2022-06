Correnti del Nera Festival 2022, la prima performance l'11 Giugno a Scheggino con la Musica da Ripostiglio

Torna a partire dall'11 Giugno Correnti del Nera Festival musicale itinerante in Valnerina. Sarà Scheggino ad ospitare la prima serata, con la Musica da Ripostiglio (Piazza Carlo Urbani, ore 18). Luca Pirozzi (voce, banjo e chitarra), Luca Giacomelli (chitarra e cori), Emanuele Pellegrini (batteria e cori), Raffaele Toninelli (contrabbasso e cori). Un vasto repertorio che va spazia nella musica leggera e colta di ogni epoca, senza soluzione di continuità, incastonando Rossini, anni ‘30, Michael Jackson, il rock e il pop con il proprio repertorio originale e inedito.

La performance di questo gruppo è caratterizzata dalla capacità innata di assecondare l’andamento della musica, da cui: salti acrobatici, pliés da balletto classico, calci in aria in perfetta sincronia, utilizzo di ogni materiale sonoro a disposizione in loco per far musica, ammiccamenti fintamente insofferenti.

Successivi appuntamenti, il 17 giugno con l’Alma Saxophone Quartet che porterà ad Arrone (Convento San Francesco) un effervescente programma dedicato all’America, e il 25 e 26 giugno spazio a due proposte “alternative”: rispettivamente, il concerto dell’Accademia Hermans in duo (Fabio Ceccarelli traversiere e Fabio Ciofini clavicembalo e organo) a Sant’Anatolia di Narco (Chiesa Santa Maria delle Grazie) e le Bande della Valnerina a Norcia (Piazza San Benedetto).

Gran finale il 3 luglio a Montefranco (Convento di San Bernardino) con la presentazione del programma del CD “Valnerina project”, dedicato alle storie di vita di coloro che ci hanno preceduto, fatta di gesti semplici, di racconti accanto al fuoco, di spiritualità e amore verso il sacro, di memorie, di superstizioni, di leggende, di “partenze” e ritorni, a cura dei musicisti: Marta Lombardo (composizione e voce solista), Manuel Magrini (tastiere e arrangiamenti), Pietro Paris (contrabbasso), Roberto Gatti (percussioni etniche, Gianluca Saveri (vibrafono e percussioni).

Tutti i concerti sono a ingresso libero.