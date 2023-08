Il Coro Lirico dell’Umbria porta “Il Tabarro” di Puccini sul Lungolago di Castiglione

Trasimeno, un lago pucciniano. Domenica 3 settembre il Coro Lirico dell’Umbria porta “Il Tabarro” di Giacomo Puccini sul lungolago di Castiglione del Lago, in una “location” sorprendente e innovativa: dove fino a un anno fa sorgeva il grande impianto di potabilizzazione dell’acqua, ormai inutilizzato da quasi vent’anni, verrà messa in scena, alle 19, l’opera lirica breve di Puccini su libretto di Giuseppe Adami, a cura dell’Associazione del Coro Lirico dell’Umbria.

L’ingresso è libero.



Spiega il senso del progetto il presidente dell’associazione Paolo Galmacci. "L’anno prossimo si celebrerà il centenario della morte di Giacomo Puccini, avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924. Ogni luogo, ogni città troverà i suoi motivi per ricordare uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Anche la nostra associazione “Coro Lirico dell’Umbria APS”, che da più di trentacinque anni propone le sue opere e forma gli artisti di coro per interpretarle, ha qualche titolo per ricordarlo. Nel nostro repertorio esistono da sempre Tosca, Bohème e Butterfly, ma soprattutto i gioielli del “trittico” presentati al Metropolitan di New York il 14 dicembre 1918, piccole opere in un atto molto care all’autore, da noi allestite e da tempo rappresentate con successo nelle località più suggestive del Lago Trasimeno. Anche Puccini, che non amava la vita in città, non appena gli fu possibile volle trasferirsi sulla riva di un lago, il Lago di Massaciuccoli: un’affinità Trasimeno-Massaciuccoli che si è consolidata grazie al rapporto di conoscenza, confronto e dialogo che Giacomo Puccini aveva instaurato con il conte Riccardo Schnabl Rossi, il musicologo perugino divenuto proprietario di una villa con magnifica vista a Monte del Lago di Magione, frequentata dallo stesso Puccini. Oltre alla somiglianza fisico-paesaggistica, tra i due territori esiste dunque di fatto un solido rapporto storico culturale, soprattutto musicale, che fa perno sul personaggio di Giacomo Puccini. Un rapporto che per tanti anni la nostra associazione musicale ha sentito fortemente ed ha saputo coltivare mettendo in scena soprattutto nelle cittadine del Lago le opere brevi di Puccini con il marchio Opera Trasimeno".