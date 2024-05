Umbria Factory Off: appuntamento con le sonorità orientali dei Le Cri du Caire

Musica e poesia dall’oriente. Arrivano in Umbria i Le Cri du Caire che venerdì 24 maggio saliranno sul palco del Museo San Francesco di Montefalco alle ore 19.30.

L’evento di Umbria factory off è realizzato in collaborazione con Young Jazz e col supporto di Comune di Montefalco e Maggioli Cultura.

Le Cri du Caire è il progetto nato intorno alla figura del poeta, cantante, compositore e sound-designer Abdullah Miniawy, simbolo delle lotte, delle speranze della gioventù egiziana in cerca di libertà e giustizia.

La sua voce magnetica incontra il sassofono di Peter Corser e il violoncello di Karsten Hochapfel in una trascinante e ricca mescolanza di rock, sonorità orientali, spoken-word, poesia Sufi, elettronica. Il nome della band (che è anche il titolo dell'album d'esordio) fa riferimento esplicito alla drammatica situazione egiziana sotto il regime dispotico di Al-Sisi, ma i testi non sono esplicitamente politici (Miniawy non vuole infatti restare intrappolato nel ruolo di voce della rivolta) ma riflettono sulla sua situazione esistenziale e i problemi della vita in esilio attraverso un raffinato e colto linguaggio poetico, riuscendo a fondere la musicalità poetica araba, con strumentisti provenienti dal jazz e con esperienze d’avanguardia e di improvvisazione.

Umbria Factory Off è un programma multidisciplinare dedicato ai processi di creazione contemporanea e curato da ZUT! di Foligno che vede ogni anno la presenza di ospiti nazionali e internazionali non solo a teatro, ma anche in luoghi storici e spazi non convenzionali per assaporare la magia delle arti performative a 360 gradi.

La rassegna, sezione off del progetto UMBRIA FACTORY, è l’occasione di tenere viva l’attenzione su quanto di interessante offre il panorama teatrale, performativo e musicale italiano e straniero per accompagnare il pubblico alla prossima edizione di “Umbria Factory Festival”.