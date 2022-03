Un concerto speciale a Perugia per la Festa della donna con le Uodaloda Femmes

Un omaggio del tutto speciale alle donne: sarà quello tributato dalle Uodaloda Femmes, in concerto il prossimo 8 Marzo, in occasione della Giornata della donna, presso la Sala dei Notari a Perugia.

"Il canto dell'anima tributo alla Donna-3" saà il titolo della performance, con Agnese Fiorini, Lucia Fiorini, Maria Fiorelli, Angela Ventura. Alla chitarra: Lorenzo Baldinelli, voce recitante, Marco Truffarelli.

Chi sono le Uodaloda Femmes?

"In primis - racconta Lucia Fiorini - c'è da dire che siamo tutti amici, una famiglia direi, e ciò che ci spinge a portare avanti questo progetto è sì il fatto che ha riscosso un notevole apprezzamento, ma soprattutto il fatto che ci divertiamo come matte. Il nostro repertorio è molto variegato: nato come tentativo di riproporre pezzi antichi..si è arricchito con molti generi ma sempre rigorosamente armonizzati e riscritti con il nostro stile....che mi vanto di dire è raffinato e decisamente ironico. Tutti i pezzi sono da noi riscritti in partitura per quattro voci e chitarra. Abbiamo anche pezzi nostri. Ci accompagna abitualmente un chitarrista di formazione jazz. Lorenzo Baldinelli...beato e dannato tra le donne!".

Che cosa significa il nome Uodaloda Femmes?

"Per precisare la questione del nome è nata da un aneddoto personale e casuale ma è stato poi scelto anche per altri rimandi culturali. Uodaloda è un insieme di sillabe non-sense. Il non-sense nell'arte ha origine nelle avanguardie di primo Novecento e contribuisce al gioco dell'assurdo che ci piaceva ricreare. Può inoltre anche essere una sorta di supercalifragilistichespiralidoso: parola che non significa nulla ma che può essere adattata ad ogni situazione...il che era perfetto per una scelta di versatilita In ultimo, rimanda allo scat: pratica dell'improvvisazione vocale jazz dove sono utilizzate sillabe senza significato ma di puro suono ad imitazione degli strumenti musicali".

Insomma, un'esibizione che promette di farci appassionare!