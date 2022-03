Sabato prossimo, all’Auditorium Marianum, Ucraina Concert. Coinvolte personalità e Associazioni cittadine.

Insieme al direttore Guido Arbonelli, ne sono promotrici una serie di Associazioni e di soggetti che fanno proprio il nobile scopo di alleviare le sofferenze di quella martoriata nazione.

Condividono obiettivi e finalità l’A.N.E.I. (Marco Terzetti), l’Associazione Italia-Israele (sezione di Perugia), l’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, le Associazioni Modellisti Perugia, UNUCI, Fidapa, Aero Club Trasimeno e Radici di Pietra, Borgobello, Comitato XX Giugno 1944, Pro Pila.

Tutti insieme… appassionatamente ci invitano al concerto del 12 Marzo, ore 17:30, presso l’Auditorium Marianum di Perugia in corso Cavour.

Oltre all’invito al concerto, il gruppo di benefattori ricorda che chi vuole può portare cibo a lunga conservazione, abiti in buono stato, materiale di primo soccorso presso la chiesa di via Caprera 29 e offerte in denaro che la Caritas di Perugia, tramite don Marco Briziarelli, provvederà a distribuire laddove il bisogno incalza.

Saranno presenti il cardinale Gualtiero Bassetti, il vice Sindaco Gianluca Tuteri, don Marco Briziarelli (Caritas Perugia), don Vasyl (chiesa ucraina).

Agli strumenti: il Quintetto di clarinetti Namastè (Natalia Benedetti, Giovanni Tanzarella, Letizia Rossi, Giammarco Santoni, Guido Arbonelli, in foto), Maria Grazia Pittavini alla voce, Alessio Pedini al pianoforte.

In guerra non c’è chi vince e chi perde. Perdiamo tutti. L’unico modo per vincere è quello di essere solidali. Per una società più unita, liberata e fraterna.