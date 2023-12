Prezzo non disponibile

Si terrà martedì 26 dicembre alle 18 in sala dei Notari il concerto di Santo Stefano della Corale Fra’ Giovanni da Pian di Carpine.

L’evento è a sostegno di Uno in più, associazione con sede a Corciano che si occupa delle persone con sindrome di Down.

Il programma musicale prevede l’esecuzione di canti della tradizione natalizia.

Il gruppo diretto dal maestro Sergio Briziarelli, sarà affiancato dalla maestra collaboratrice Denise Drago, dal pianista Andrean Zarkov, dalla flautista Francesca Panzolini e dalla soprano Paola Stafficci.

L’evento, patrocinato dal Comune di Perugia e dall’Arcum, è promosso dal Festival dei Tramonti.

Ingresso libero.