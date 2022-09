Un concerto di “Musica senza strumenti” dedicato a più piccoli per esplorare il suono alla sua "radice"

Indirizzo non disponibile

Sabato 17 settembre appuntamento alle 17 nella Sala della musica “F. Marchesini” a Castiglione del Lago. In programma un'attività di divulgazione ed alfabetizzazione per i più piccoli, con un concerto a loro dedicato con brani originali e popolari

E' possibile suonare musica senza strumenti? Lo scopriranno i giovanissimi spettatori a cui è dedicato il concerto di sabato 17 settembre alle 17 nella Sala della musica “F. Marchesini” a Castiglione del Lago che concluderà Vibrazioni – il suono dalla radice, festival musicale promosso da Tetraktis Percussioni.

Si tratta di un'attività di divulgazione ed alfabetizzazione per i più piccoli, con un concerto a loro dedicato, che sarà anche un viaggio alla scoperta dei suoni della voce, del corpo e degli oggetti con brani originali di Tetraktis Percussioni, altri tratti dal canzoniere di musica popolare e altri ancora dal repertorio contemporaneo di grandi autori.

Che cos’è la musica? Qual’è stato il primo strumento musicale usato? Si può suonare anche senza gli strumenti musicali? Esiste il silenzio? Il viaggio inizierà proprio dal primo strumento musicale: la voce. Si proseguirà esplorando i suoni che possiamo produrre con le mani, i piedi e le gambe, fino a utilizzare come strumento musicale il “luogo” che ospiterà il concerto, realizzando semplici ma sorprendenti giochi musicali.

Il progetto “Vibrazioni – il suono dalla radice” è nato dalla matrice primitiva del concetto di suono e si è sviluppato durante l'estate in 6 appuntamenti in altrettanti luoghi suggestivi della regione, palcoscenico di performance musicali in cui l’esperienza immersiva dell’esplorazione dell’elemento naturale attraverso il sound engineering ha incontrato composizioni originali e strumenti di vetro.