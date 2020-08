Il 15 Agosto il classico concerto della Corale di Monteluce: "Dell'aurora Tu sorgi più bella"

Le note delle melodie della devozione mariana, accompagnate da un pizzico di Chopin e Beethoven faranno da cornice al Concerto della Corale di Monteluce ,“Dell’Aurora Tu sorgi più bella”, che nella serata di Ferragosto, alle ore 21, si terrà nella Chiesa di Monteluce, dedicata proprio all’Assunta.

Un evento che, anche se in tono minore rispetto alle scorse edizioni per via delle misure precauzionali imposte dal Covid, non ha scalfito l’impegno e l'entusiasmo dei coristi, diretti dal Maestro Francesco Mancino e accompagnati all'organo e pianoforte dal Maestro Andrea Burini, che nella settimana dedicata all'Assunzione di Maria vogliono offrire agli abitanti del quartiere una serata di buona musica e di fraterna condivisione.

Il Concerto gode dei Patrocini del Comune di Perugia e della Regione Umbria-Assemblea Legislativa.