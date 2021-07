I Concerti del Tramonto, venerdì 23 a Monteripido omaggio a Chick Corea

Venerdì 23 Luglio, a Perugia, ritornano gli attesissimi Concerti del Tramonto, e ritornano come sempre con un repertorio originale, raffinato e ricco di suggestioni. Alle Avventure di Ippocrate – che, in questo momento storico, suona piuttosto come la narrazione delle vicende sanitarie che stiamo vivendo – del compositore italo-americano, seguirà il notevole Quartetto in Fa maggiore, op.96, di Antonin Dvo?ak, denominato "Quartetto Americano".

A chi mai verrebbe mai in mente di presentare al tradizionale pubblico di un festival di musica classica una suite il cui primo movimento sia un tango ppure un wlazer? o un rock? Ritmi di ascendenza jazz e latina, composti – oltretutto - da un tastierista fusion e destinati alla formazione più classica della musica occidentale: il quartetto d’archi. Incompatibilità evidenti, ma solo apparenti, sostenute da tecnica solida e forte personalità. Nessuno avrebbe osato, forse, ma Chick Corea sì, destinando il suo primo ed unico quartetto per archi al Santa Fe Chamber Music Society.

Per questo motivo The Adventures of Hippocrates, suite originale per quartetto d’archi, composta nel 2004 sulla suggestione di un racconto di fantascienza di Ron Hubbard – potente e duratura fonte di ispirazione per Corea – nasce come gesto di sfida e, insieme, d’amore.

Il quartetto si esibirà nel contesto dei Concerti del Tramonto e dei Concerti dell’Alba organizzati dal fortunato tandem UmbriaEnsemble/Comune di Perugia, Assessorato alla Cultura.

Giunti alla terza edizione, i Concerti del Tramonto si terranno sempre nel magnifico giardino del Convento di Monteripido, a Perugia, da dove il tramonto disegna un ineguagliabile fondale sul palco naturale del Concerto. L’omaggio a Chick Corea, con il tributo al grande musicista italo-americano scomparso improvvisamente appena cinque mesi fa, vuol essere anche un invito a superare il pregiudizio delle barriere stilistiche a favore di un ascolto autentico, svincolato dall’occasione pubblica e valorizzato nella dimensione più individuale.

Prenotazione gratuita obbligatoria scrivendo all’indirizzo info.cultura@comune.perugia.it -si consiglia vivamente di arrivare con anticipo al fine di snellire le operazioni di riconoscimento e raggiungimento del posto a sedere. L’orario d’inizio del Concerto sarà osservato con particolare puntualità, dettata dall’orario del tramonto del sole .