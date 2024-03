Nuovo colpo per Suoni Controvento, alla Rocca di Assisi arriva Mr Rain

Prezzo non disponibile

L'appuntamento è per sabato 3 agosto alla Rocca Maggiore di Assisi. Suoni Controvento mette a segno un altro colpo e porta in Umbria Mr Rain. Il cantante, che ha messo in fila 18 dischi di platino, 6 dischi d'oro e due partecipazioni al Festival di Sanremo, sarà tra i protagonisti del cartellone dell'evento itinerante, ormai diventato una certezza nel panorama culturale regionale.