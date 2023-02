Con il Trio Metamorphosi si "incontra" Beethoven in Vermont

Domenica 26 febbraio nuovo appuntamento a Solomeo per la stagione concertistica della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, promossa anche quest'anno congiuntamente con quella degli Amici della Musica della Fondazione Perugia Musica Classica.

Alle 17.30 il Trio Metamorphosi (Mauro Loguercio, violino, Francesco Pepicelli, violoncello, Angelo Pepicelli, pianoforte) porterà sul palco del teatro Cucinelli lo spettacolo Beethoven in Vermont, scritto e diretto da Maria Letizia Compatangelo.

L'opera ripercorre il debutto del Marlboro Festival, nato nell’estate del 1951, all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, nell'omonima cittadina statunitense per iniziativa di tre musicisti esuli dalla Germania: Adolf Busch, Hermann Busch e Rudolf Serkin. Per il concerto di apertura del festival, i tre decisero di inaugurare quella che sentirono come una scommessa che sintetizzava “la loro unione artistica e le loro vite, dal rifiuto del nazismo all’esilio volontario negli Stati Uniti” con Beethoven, il musicista portatore per eccellenza degli ideali di dialogo e fratellanza tra i popoli.