Compie vent'anni la maratona solidale dei frati del Sacro Convento "Con il cuore, nel nome di Francesco"

Compie venti anni quest'anno la celebre maratona solidale promossa dai frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese e i dimenticati del mondo, "Con il cuore, nel nome di Francesco".

Ogni anno, infatti, i frati del Sacro Convento di Assisi organizzano una maratona di beneficenza e chiedono, agli uomini di buona volontà, un aiuto per le persone più disagiate e bisognose nel mondo. Una serata unica che unisce musica, cultura e spiritualità e vedrà la partecipazione di testimoni di solidarietà e fraternità civile e religiosa.

Il concerto benefico, condotto come sempre da Carlo Conti, verrà trasmesso in diretta dal sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, venerdì 10 giugno alle 21.25 su Rai1 e in simulcast su Rai Radio1 e RaiPlay.

Ospiti di questa ventesima edizione saranno Francesco Gabbani, Malika Ayane e Nek, con la partecipazione di Al Bano e Raoul Bova.

Con i proventi delle offerte che verranno raccolte quest'anno saranno aiutate, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione ucraina colpita dalla guerra e le missioni francescane nel mondo. Per contribuire alla gara di soliderietà basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

«Torna Con il Cuore con tanti nuovi progetti di solidarietà. In questi 20 anni di missioni francescane in Italia e nel mondo, noi frati di Assisi, insieme alla generosità di milioni di italiani, desideriamo portare speranza e sollievo a migliaia di persone» afferma il Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. Guerra, fame, lavoro, mancanza di accesso alle cure e povertà educativa saranno i temi al centro di questa nuova maratona benefica. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45515 potremo sostenere insieme le periferie del mondo. Da Assisi, sulle orme di Francesco, possiamo portare una carezza che lenisca le sofferenze degli emarginati».

«L’evento di solidarietà Con il Cuore ci permette di mettere ancora una volta al centro l’amore per i poveri che sono la più grande ricchezza per la Chiesa» ha dichiarato padre Enzo Fortunato. «Dio ci parla attraverso di coloro che incontriamo lungo il cammino della vita».

Anche quest’anno Con il Cuore andrà in onda in diretta radiofonica su Radio1. Il programma televisivo andrà in onda in replica domenica 12 giugno alle 16.10 sempre su Rai1.

Come aderire all'iniziativa

Per sostenere “Con il Cuore, nel nome di Francesco d’Assisi” è possibile fino al 31 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali e 5 euro con chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile.

Maggiori informazioni per sostenere i progetti sono disponibili sul sito www.conilcuore.info.