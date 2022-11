Comitato Chianelli, solidarietà in musica con la Living Band

Un spettacolo di beneficenza in favore del Comitato per la vita “Daniele Chianelli” sulle note della Living Band con “Falsi d’autore”. Ovvero, 100 minuti di suoni, luci e colori per rivivere vividamente alcune delle pagine più coinvolgenti della musica italiana. Un appuntamento da non perdere venerdì 11 novembre a partire dalle 21 all’Auditorium dell’Hotel Giò, la Giò Area Jazz. Una grande occasione per ascoltare musica d’autore e fare beneficenza. Con una piccola donazione di soli 10 euro, l’ingresso invece è gratuito per i bambini con meno di 12 anni, si potrà contribuire a completare l’ampliamento del Residence “Daniele Chianelli” che ospita malati e familiari, senza spese di affitto e a pochi metri dall’ospedale.

Uno spettacolo per riascoltare dal vivo i grandi successi della Pfm, dal rock progressivo degli esordi (La Carrozza di Hans, Impressioni di Settembre, Il Banchetto), ai successi internazionali degli anni 1980 (Maestro della Voce, Suonare Suonare, Si Può Fare, È Festa). E poi la narrazione dell’incontro tra la Pfm e il Grande Faber della musica italiana nella tourneé del 1979, immortalata nei due lp Fabrizio De André In Concerto – Arrangiamenti Pfm Vol. 1 e Vol. 2, dello stesso anno. La rilettura live del repertorio di De André comprende tutti i grandi classici: Bocca di Rosa, Un Giudice, Andrea, La Guerra di Piero, La Canzone di Marinella, Il Pescatore, Volta La Carta, e si spinge fino alle collaborazioni degli anni 1990 con Mauro Pagani (Don Raffaè).