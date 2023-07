Classica d'estate a Palazzo Trinci

Tempo di “Classica d’Estate”, concerto sotto le stelle che la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno dona alla città con la direzione artistica e l’organizzazione degli Amici della Musica. L’atteso evento, uno degli appuntamenti clou dell’estate in città - ingresso gratuito, fuori abbonamento -, sarà ospitato nella preziosa Corte di Palazzo Trinci venerdì 28 luglio, inizio 21.

Di assoluto prestigio la proposta musicale, con le note affidate a una grande stella del pianismo internazionale, Roberto Cappello, guru acclamato da pubblico e critica, alla sua prima esibizione per il pubblico folignate. Musicista raffinatissimo, il M° Cappello unisce tecnica trascendentale e profonda spiritualità in un insieme che lo rendono concertista tra i più ricercati sulle scene contemporanee, più di 2.000 i concerti all’attivo, vincitore nel 1976 del prestigioso Premio Ferruccio Busoni.

“Classica d’Estate è nata già qualche anno fa dalla comune volontà di mettere a disposizione della città - in un periodo caratterizzato dalla pausa estiva e da una minore offerta culturale -, un’ulteriore occasione di incontro, di conoscenza e ascolto della musica d’arte - dichiara la presidente Monica Sassi, prima donna al vertice della Fondazione Carifol, -. Un modo per assicurare quella continuità di proposte che ci vede accanto agli Amici della Musica tutto l’anno, con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’ascolto della musica dal vivo e ampliarne l’utenza.”

Serata quindi da non perdere con un programma molto piacevole e godibile, che spazierà dalle calde atmosfere mediterranee della Suite spagnola di Albeniz, ai brani più amati di George Gershwin, Un americano a Parigi e Rapsodia in blu, proposto nella versione per pianoforte solo dell'autore.

Oltre alla musica, straordinaria è anche la biografia di Roberto Cappello che ha esordito in pubblico a sei anni nella prestigiosa Konzerthaus di Vienna. Di lì la conquista delle più importanti società musicali italiane ed internazionali, riscuotendo ovunque grande entusiasmo di pubblico e critica. Iniziati gli studi musicali con il padre, ha imparato a suonare da bambino sia il pianoforte che il violino. Nel 1974 il diploma in pianoforte all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma e un’ascesa rapidissima grazie anche alla vittoria dei più affermati premi pianistici internazionali, come il Busoni, che da 25 anni non veniva assegnato ad un pianista italiano. All’intensa attività concertistica affianca quella didattica con docenze in masterclass, seminari e corsi di perfezionamento. Dal 2010 al 2016 è stati direttore del Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma, dal 2016 è docente all’Accademia del Ridotto di Stradella. Moltissime le incisioni per importanti etichette.

Per ascoltarlo, ingresso libero fino a esaurimento posti, consigliata prenotazione amicimusicafoligno@gmail.com,

“La Fondazione – conclude la presidente Sassi - è uno dei principali enti sostenitori degli “Amici della Musica di Foligno”, una realtà culturale locale che da sempre opera per la promozione e l’incentivazione della diffusione dell’ascolto della musica classica offrendo alla città, e non solo, programmi e stagioni concertistiche di assoluto rilievo e qualità. Obiettivi che rientrano tra quelli a cui si ispira la Fondazione nell’ambito della propria programmazione volta anche alla fruizione e alla diffusione della cultura nelle sue varie espressioni, con un focus alle iniziative capaci di coinvolgere pubblici diversificati, con particolare attenzione ai giovani.”