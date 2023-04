Ciuffelli, l'umbro al servizio dello Stato: la presentazione del libro di Maiorca e Quaglietti

Prezzo non disponibile

Sarà presentata venerdì 14 aprile alle 11, nella sala Pagliacci del palazzo della Provincia di Perugia la seconda edizione del volume ‘Augusto Ciuffelli: un umbro al servizio dello Stato’ di Umberto Maiorca e Pier Francesco Quaglietti. L’appuntamento vedrà la presenza, oltre che dei due autori, anche di Dino Vecchiato e Giampietro Zanon che hanno contribuito alla ricostruzione delle vicende relative a Giuseppe ‘Geppi’ Ciuffelli, il figlio del Ministro, medaglia d’Argento al Valor Militare alla memoria nella Prima Guerra Mondiale.

La seconda edizione si arricchisce di numerose foto inedite dell’epoca e di ulteriore documentazione raccolta in vari archivi pubblici e privati, documentazione che ha supportato i due autori, Maiorca e Quaglietti, ad ampliare il libro su argomenti a cui si dedicò Augusto Ciuffelli come Ministro o Sottosegretario di Stato in differenti periodi.

Parliamo di argomenti come la scuola, l’ordinamento previdenziale italiano, il ruolo, seppur di breve durata, di Commissario generale civile della Venezia Giulia da giugno a dicembre del 1919.