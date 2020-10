"Cinema Italia - Omaggio a Ennio Morricone": venerdì 23 Ottobre il grande jazz a Perugia

Venerdì 23 ottobre cone sempre al Sina Brufani Perugia, ore 21,30 il grande jazz torna a scaldare il cuore degli amanti della musica. Lo farà con un omaggio al grande Ennio Morricone, grazie a musicisti di livello come Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria che si esibiranno in "CINEMA ITALIA” - OMAGGIO A ENNIO MORRICONE.

È trascorso poco tempo dalla morte di Ennio Morricone, e Cinema Italia non poteva non dedicare al Premio Oscar i suoi concerti. Nel programma i temi di Morricone, che fanno parte della memoria condivisa dei cinefili, hanno un posto privilegiato. Cinema Italia è un omaggio al grande cinema italiano che ha contribuito a far conoscere la cultura e la società del nostro paese ovunque nel mondo, e che nel tempo ha affermato dell'Italia una tradizione di eccellenza. Come eccellente è il cast di musicisti di questo progetto: Rosario Giuliani al sax, Luciano Biondini alla fisarmonica, Enzo Pietropaoli al contrabbasso e Fabrizio Sferra alla batteria.

Da grandi jazzmen, il loro è un punto di vista originale, che non tradisce la melodia di questi temi indimenticabili ma allo stesso tempo li presenta con una nuova forza e vitalità. Il quartetto dimostra quanto sia immortale questa musica, anche separata dalle immagini, e sorprende sempre l’ascoltatore con la modernità delle nuove riletture.

Cinema Italia è anche il titolo di un disco uscito qualche anno fa per Via Veneto Jazz, con la stessa formazione (solo il batterista era diverso: Michele Rabbia). Il quartetto è stato ospite di una recente edizione di Umbria Jazz Winter.

Il progetto e la band che l'ha prodotto sono una tangibile testimonianza dell'attuale elevatissimo livello del jazz Made in Italy e della sua proiezione internazionale. Il repertorio, in questo caso, è un valore aggiunto.

Il concerto sarà disponibile in streaming a pagamento, su www.umbriajazz.com tutte le info