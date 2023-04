Chroma Festival cala il tris: dopo Nitro e Gazebo Penguins, ecco Rose Villain

Saranno la voce e la grande presenza scenica di Rose Villain, per la prima volta in Umbria, protagoniste della serata di sabato 3 giugno. Il cartellone del Chroma Festival di Bastia Umbra, che quest’anno si svolgerà nell’area esterna di Umbriafiere, annuncia così un’altra “perla”, dopo gli arrivi di Nitro (1 giugno) e dei Gazebo Penguins (2 giugno).

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice, regista e producer ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha quindi tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, grazie alla sua visione cinematografica, che rende le sue canzoni simili a un thriller. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 è uscito il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham”, un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo.

E proprio i brani di questo lavoro saranno al centro del suo show al Chroma, per una tappa del tour di presentazione del disco d’esordio. Un festival che si caratterizza quindi sempre più come una quattro giorni di grande musica (1-4 giugno) ricca di ospiti ed attrazioni. A grandi passi si avvicina così l’evento musicale di punta dell’inizio dell’estate umbra con la migliore scena musicale contemporanea italiana, ed anche umbra, sotto i riflettori della nuova location di Umbriafiere, a dimostrazione di una rassegna in grande crescita.

Gli annunci di altri ospiti che si esibiranno al festival, insieme alla presenza di una miriade di band, DJs e collettivi artistici dell’Umbria, non sono finiti qua. Presto nuove sorprese.

Gli abbonamenti full pass ed i biglietti single day sono già in vendita sul sito del festival: www.chromafestival.it.